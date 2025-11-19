Flucht zwecklos: Polizei fasst Teenager (14) nach Raubserie

Ein Zeuge erkannte in Favoriten einen Jugendlichen wieder, der an einem Raub beteiligt gewesen sein soll. Die Polizei fasste den 14-Jährigen – und entdeckte Hinweise auf weitere Taten.

Am 17. November gegen 17.50 Uhr schlug ein Zeuge Alarm: Er glaubte, in der Antonie-Alt-Gasse (Wien-Favoriten) einen Jugendlichen erkannt zu haben, der an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll. Die sofort ausgerückten Polizisten entdeckten wenig später einen jungen Burschen, der versuchte zu flüchten – jedoch rasch festgenommen werden konnte.

Bilder und Videos belasten 14-Jährigen Burschen

Bei der weiteren Klärung des Falls tauchten auf dem Mobiltelefon des Jugendlichen Fotos und Videos auf. Diese sollen ihn mit insgesamt drei Raubüberfällen im 10. und 19. Bezirk in Verbindung bringen. Für die Ermittler ein entscheidender Fund: Die Taten könnten nun zeitnah aufgeklärt werden.

Vorläufig angehalten – später übergeben

Der 14-Jährige, Staatsangehöriger Afghanistans, wurde vorläufig festgenommen und sofort einvernommen. Anschließend übergaben die Beamten ihn seinen Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd. Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 13:31 Uhr aktualisiert