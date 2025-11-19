26 Mitarbeiter betroffen: Gastro-Betrieb mit vier Lokalen pleite

Bei der Schuldnerin handelt es sich dabei um ein Gastrounternehmen mit vier Lokalen. Im Unternehmen selbst sind 26 Mitarbeiter beschäftigt, die Verbindlichkeiten liegen demnach bei rund 933.000 Euro. Zwei der vier Betriebe (in der Westbahnstraße 23 und der Kirchengasse 21 werden seit mittlerweile knapp zwei Jahren geführt, die beiden weiteren – es handelt sich um Streetfoodlokale – wurden erst vor kurzem eröffnet (im April bzw. September 2025).

Hier betreibt die „De Luca GmbH“ Lokale: Alle Lokale in 1070 Wien: Kirchengasse 21

Siebensterngasse 33/6

Westbahnstraße 23

Westbahnstraße 21/1/4

Deshalb ist die „De Luca GmbH“ pleite

Als Ursache für die Insolvenz gibt das Unternehmen „erhebliche Kostensteigerungen“ an. Unter anderem auch die beiden neu eröffneten Street Food Lokale haben erhebliche Anlaufkosten verursacht, die sich bisher noch nicht gerechnet haben. Laut ersten Informationen soll das Unternehmen allerdings fortgeführt werden, ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent soll dafür sorgen – so zumindest das Angebot der Schuldiger gegenüber den Gläubigern. „Es wird nun zu prüfen sein, ob die angebotene Quote angemessen und erfüllbar ist“, so Peter Stromberger vom KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 14:29 Uhr aktualisiert