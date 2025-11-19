Großer Fernwärme-Ausfall in Wien: 25.000 Haushalte betroffen

Gegenüber der APA erklärt ein Sprecher nun, dass die unterirdischen Leitungen an einigen Punkten aufgegraben werden, um die Schadstellen zu lokalisieren. Diese Arbeiten waren am Mittwochnachmittag, am 19. November 2025, noch im Gang. Immerhin knapp 25.000 Haushalte sind vom Ausfall des Fernwärmenetzes in Simmering betroffen. Oberste Priorität habe nun die „möglichst rasche Schadensbehebung und Wiederherstellung der Wärmeversorgung“. Zudem wird aktuell auch an alternativen Versorgungsmöglichkeiten gearbeitet, eine Taskforce zur Ermittlung und Analyse der Schadensursache ist ebenfalls eingerichtet.