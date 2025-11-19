Vogelfrei: Sternerestaurant Taubenkobel feiert 10 Jahre Pop-up

Der Taubenkobel feiert sein 10-jähriges Pop-up-Jubiläum: Unter dem Motto „Vogelfrei“ verwandeln Barbara Eselböck und Alain Weissgerber das Atelier Augarten in ein temporäres Genussrefugium.

Es hat schon eine fest verankerte Tradition: Gastro-Ehepaar Barbara Eselböck und Alain Weissgerber begeistern jetzt Feinschmecker mit ihrer 10. Ausgabe des Taubenkobel Pop-up. Das burgenländische zwei Sterne-Restaurant Taubenkobel (Schützen am Gebirge) bringt auch heuer eine seiner begehrtesten Traditionen nach Wien. Zum Jubiläum geht es ins Atelier Augarten in Wien-Leopoldstadt, einen Ort, der Wiener Kunstgeschichte und modernen Zeitgeist verbindet. Dort werden jetzt bis 21. Dezember 2025 feinste Speisen und edle Tropfen serviert.

Heuer ist das Atelier Augarten die Location der 10. Ausgabe des Taubenkobel Pop-up. Zwei Sterne-Koch Alain Weissgerber will Freiheit neu denken – am Teller wie im Kopf.

„Vogelfrei“: Über den Dingen genießen

Unter dem Motto „Vogelfrei“ wollen Gastgeberin Barbara Eselböck und zwei Sterne-Koch Alain Weissgerber Freiheit neu denken – am Teller wie im Kopf. „Frei im Denken, frei im Geschmack, frei von Erwartungen“, verrät Eselböck gegenüber 5 Minuten. Weissgerber sieht in „Vogelfrei“ ein Spiel aus Leichtigkeit, Lust und Kreativität, das sich in jedem Gang widerspiegelt. Das Pop-up soll ein Abend sein, an dem Gäste für ein paar Stunden frei von Schwerkraft durch den Genuss schweben.

Zwei Menü-Konzepte: Hochflug und Zwitscherflug Das Jubiläumsmenü ist eine Hommage an zehn Jahre kulinarische Unabhängigkeit: Verspielt, elegant und überraschend. Feinschmecker können aus zwei Varianten wählen:

Hochflug (220 €): Das große Menü, ein Fine-Dining-Erlebnis mit viel Handwerkskunst und aromatischer Finesse.

Zwitscherflug (120 €): Montag bis Mittwoch serviert – ein heiteres, leichteres Menü, das Genuss mit einem Augenzwinkern bringt. Beide Varianten stehen für das, was den Taubenkobel ausmacht: Mut zur Kreativität und Freude am Experiment.

Mix aus Fine Dining, Kunstgefühl und festlicher Vorfreude

Das Atelier Augarten bietet die perfekte Kulisse: klassische Architektur trifft auf modernen Aufbruch. Zwischen weiten Räumen, hohen Decken und künstlerischer Atmosphäre soll „Vogelfrei“ für Gäste zu einem Gesamterlebnis werden – eine Mischung aus Fine Dining, Kunstgefühl und festlicher Vorfreude. Die Gastgeber möchten den historischen Ort nicht nur bespielen, sondern neu interpretieren.

Zwischengang: Jakobsmuschel mit Bittersalat und Bergamot. Der Hauptgang: In der Salzgrotte gereiftes Kalb mit Filderspitzkraut und Kümmelnage.

Zehn Jahre Pop-up – eine Erfolgsgeschichte

Seit 2015 überrascht der Taubenkobel jeden Winter mit spektakulären Pop-ups an außergewöhnlichen Orten: Unter anderem 2022 in einer Autowerkstatt (Schraubenkobel), 2023 im Otto Wagner Spital (Wunderkobel) oder auch 2024im Club Voga (Disko-Kobel). Dabei geht es nie nur ums Essen – sondern um Atmosphäre, Erlebnisse und Geschichten. Das Jubiläumsjahr im Augarten ist zugleich Rückblick und Neustart: ein Projekt, das mit viel Liebe, Detail und Freiheit gestaltet wurde.

Alle Eckdaten im Überblick Event: „Vogelfrei“ – Taubenkobel-Pop-up 2025

Zeitraum: 14. November bis 21. Dezember 2025

Ort: Atelier Augarten, Scherzergasse 1A, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 18 Uhr

Menüs: Hochflug (220 €) & Zwitscherflug (120 €, Mo–Mi) Reservierungen & Anfragen:

restaurant@taubenkobel.at Exklusivbuchungen für Weihnachtsfeiern und individuelle Events möglich.

