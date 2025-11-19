Großdemo geplant: 2000 Taxis werden auf den Straßen sein

Am 26. November findet in Wien eine großangelegte Demonstration statt. Ab 13 Uhr werden zahlreiche Taxifahrer mit ihren Fahrzeugen durch Wien rollen. Grund dafür sind anhaltende Probleme.

„Die Lage im Wiener Taxigewerbe hat sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert.“, so lautet es in einem Brief an das Wiener Rathaus, sowie weiteren Ämtern, der von zahlreichen besorgten Taxiunternehmern gesendet, und unterzeichnet wurde. Die schwierige Lage am Taximarkt, die Unsinnigkeit der Preisvorgaben und das enorme Anwachsen von illegalen Anbietern sind nur einige von vielen Punkten, die der Brief enthält.

Friedliche Demo mit Taxis geplant

Nun ist eine Protestveranstaltung geplant. „Wir machen eine friedliche Demo mit den Autos, mit unseren Taxis“, erklärte Leser Halil Keskin gegenüber 5 Minuten. Er ist selbst seit fünf Jahren Chauffeur in Wien, und hat von den aktuellen Zuständen genug. Daher hat er jetzt die Demonstration mitgeplant, welche jetzt von der Polizei genehmigt wurde. „Wir haben ein Gespräch mit der Polizei geführt, sie unterstützen unser Vorhaben.“

Demonstration der Wiener Taxifahrer Die Fahrt startet am 26. November um 13 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße, führt quer durch die Stadt, und endet mit dem Treffpunkt am Heldenplatz um 14:30 Uhr. Für die anschließende Kundgebung sind nochmals zwei Stunden eingeplant. Für die Dauer der Veranstaltung ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 16:41 Uhr aktualisiert