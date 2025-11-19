Auto brennt lichterloh auf A22

Am 19. November fing plötzlich ein Auto auf der Wiener Nordbrücke zu brennen an. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, es entstand ein Stau.

Es ist kurz nach 15 Uhr, als über Wien eine Rauchsäule aufsteigt. Ein Auto beginnt während der Fahrt auf der Nordbrücke plötzlich zu brennen. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte an, um das in Vollbrand geratene Fahrzeug zu löschen. Laut Informationen der ASFINAG kam es dadurch zu einem Stau, der immer noch anhält.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 17:07 Uhr aktualisiert