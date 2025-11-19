Messerangriff in Wien: Zwei Personen schwer verletzt, sieben Festnahmen

Im Bereich des Wiener Wasserparks kam es am Mittwoch zu einem schweren Zwischenfall. Zwei Jugendliche erlitten Stichverletzungen, mehrere bewaffnete Personen wurden gemeldet.

Mehrere Passanten alarmierten heute den Notruf, nachdem sie im Bereich des Wasserparks bewaffnete Jugendliche bemerkt hatten. Zusätzlich meldeten Zeugen eine offenbar verletzte Person am Boden. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später am Tatort eintrafen, fanden sie zwei junge Männer mit schweren Verletzungen vor: Einen 15-Jährigen mit Stichwunden im Rücken- und Gesäßbereich sowie einen 18-Jährigen, der eine Stichverletzung im Brustbereich erlitt. Die Berufsrettung Wien versorgte beide vor Ort und brachte sie schwer verletzt ins Krankenhaus.

Großfahndung im Umfeld des Parks

Noch während der Versorgung der Opfer lief die Fahndung nach den mutmaßlich beteiligten Jugendlichen auf Hochtouren. Im Nahbereich stellten Polizisten ein Küchenmesser sicher, außerdem wurde am Ferdinand-Kaufmann-Platz eine Schreckschusswaffe gefunden. Zeugen hatten zudem das Kennzeichen eines vermeintlich beteiligten Fahrzeugs notiert. Dieses konnte im Zuge der groß angelegten Fahndung schließlich angehalten und kontrolliert werden. Insgesamt kam es bislang zu sieben Festnahmen.

Ermittlungen laufen weiter

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch völlig unklar. Die Fahndung nach weiteren mutmaßlich beteiligten Personen läuft weiter. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.