Kurzes Sonnenfenster in Wien, bevor die Wolken dichter werden

In Wien beginnt der Tag lokal mit Nebel oder Hochnebel. Kurz zeigt sich noch die Sonne, bevor dichte Wolken aufziehen – Regen ist aber keiner zu erwarten. Mit Höchstwerten um 5 Grad bleibt es spätherbstlich mild.

In Wien bleibt es heute eher trüb

„Der Tag beginnt teils noch mit Nebel oder Hochnebel, tagsüber kann sich noch kurz die Sonne zeigen, bevor die Bewölkung dichter wird. Es bleibt aber weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Frühtemperaturen minus 2 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperatur um plus 5 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 21:33 Uhr aktualisiert