Auf der Flucht Partei gegründet: Prozess gegen Ex-Häftling geht weiter

Am Wiener Landesgericht wird der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der 2019 auf der Flucht eine Partei gegründet und angeblich über 300.000 Euro Schaden verursacht haben soll.

Der Angeklagte kehrte 2019 von einem Haftausgang nicht zurück und tauchte unter neuer Identität in Wien unter. Er soll in Hotels und Kurzzeitwohnungen gelebt haben. 2021 gründete er schließlich die Partei „Ja zu Österreich“ und ließ sie offiziell eintragen.

Spenden für Wahlkampf – aber kein Parteikonto

Für einen geplanten Antritt bei der Nationalratswahl 2024 suchte er Sponsoren und erhielt laut Anklage rund 190.000 Euro. Das Geld floss jedoch auf sein Privatkonto. Er begründete das beim ersten Termin damit, dass es weder Parteivorstand noch Parteikonto gegeben habe.

Versprochene Zinsen und späterer Kurswechsel

Den Sponsoren soll er eine Art Verzinsung in Aussicht gestellt haben – sofern der Einzug in den Nationalrat gelinge. Im Sommer 2024 verlegte der Angeklagte den Fokus angeblich mit Zustimmung seiner Unterstützer auf die Wien-Wahl. Danach kam es zu keiner Teilnahme mehr, da er festgenommen wurde.

Festnahme bei Mittagessen

Bei einem Treffen mit einem Bekannten, der in illegale Geschäfte verwickelt sein soll, kontrollierte die Polizei seinen Ausweis. Die Beamten stellten fest, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war, und nahmen ihn fest.

Vorwurf: Geld floss in Privatleben

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Gelder nicht für die Partei, sondern für sich selbst genutzt zu haben – darunter ein Apple-Laptop, ein Leasing-Auto, eine Vespa sowie Kleidung und Benzin. Zusätzlich soll er Geld für angebliche Investitionen einer Firma auf Zypern kassiert haben, die nie existierte.

Schaden über 300.000 Euro?

Insgesamt soll ein Schaden von über 300.000 Euro entstanden sein. Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück und spricht von Verzögerungen bei der Parteiorganisation sowie bei der Firmengründung. Das Gericht setzt den Prozess heute fort.