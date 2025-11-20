540.000 Euro fehlen: Schließt Sozialpsychiatrisches Caritas-Zentrum?

Das sozialpsychiatrische Zentrum der Caritas in Wien-Margareten verliert mit Jahresende seine Förderung. Rund 100 psychisch erkrankte Menschen sind betroffen. Die Stadt verweist auf den Sparkurs.

Im Sozialpsychiatrischem Caritas-Zentrum (SPZ) in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Wieden fanden rund 100 Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen täglich Struktur und Unterstützung. Für viele war es ein Ort, um Stabilität zu finden und soziale Kontakte zu pflegen. Doch nun endet die Förderung der Stadt Wien mit Jahresende – die Einrichtung muss schließen.

40 Jahre Arbeit, nun abruptes Aus

Das Zentrum existiert seit mehr als vier Jahrzehnten. Bis vor eineinhalb Jahren wurde es noch gemeinsam von Stadt und Gesundheitskasse finanziert, danach übernahm der PSD Wien die Kosten vollständig. Es geht um 540.000 Euro jährlich. Laut Caritas wurde sie erst Ende Oktober informiert – obwohl im September noch neue Klienten vermittelt wurden.

Caritas warnt vor schweren Folgen

Caritas-Direktor Klaus Schwertner warnt, dass Betroffene ohne Unterstützung ihre Wohnungen verlieren oder in schwere Krisen geraten könnten. Veränderungen seien für die oft langjährig erkrankten Menschen besonders belastend. Die Folgekosten durch Spitalsaufenthalte könnten höher sein als das eingesparte Budget, betont er.

„Sparen im Panikmodus“

Schwertner sieht die Entscheidung im Zusammenhang mit mehreren Kürzungen im sozialen Bereich. Er spricht von einem „Panikmodus“, in dem kurzfristige Maßnahmen gesetzt würden – etwa beim Jugendcoaching oder der Suchthilfe. Das dürfe nicht „auf dem Rücken der verletzlichsten Gruppe“ geschehen. Die Caritas will im Jänner noch eingeschränkt weiterbetreuen.

Stadt Wien beschwichtigt

Der Psychosoziale Dienst verweist auf die angespannte Budgetlage. Die Betreuung sei laut Stadt dennoch gewährleistet, ab 2026 gebe es Tagesstrukturen beim PSD selbst. Man arbeite seit Oktober daran, Betroffene dorthin zu begleiten. Die Information über die Finanzierungslage sei „so früh wie möglich“ erfolgt, heißt es.