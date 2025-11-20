Wiener Traditions-Wirtshaus schlittert nach 120 Jahren in die Pleite

Wirtshäuser sterben vor allem in ländlichen Regionen in den vergangenen Jahren aus - aber auch in der Bundeshauptstadt sind Gastro-Betriebe nicht vor Pleiten gefeit, wie die Insolvenz eines Traditions-Wirtshauses nun zeigt.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Aussendung berichtet, wird über das Unternehmen „Leopold Brandstetter Wein- und Bierhaus ‚Zum Alsegg'“ nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Wirtshaus, das betrieben wird, gibt es bereits seit mehr als 120 Jahren, es hat seinen Standort im 17. Bezirk in der Hernalser Hauptstraße 134.

25 Gläubiger, elf Mitarbeiter betroffen

Den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung hat das Unternehmen übrigens selbst gestellt. Die Verbindlichkeiten werden demnach mit rund 274.000 Euro beziffert, betroffen sind neben 25 Gläubigern auch elf Mitarbeiter. Das Verfahren selbst wurde noch nicht eröffnet, es wird aber damit gerechnet, dass das zeitnah geschieht.

Die Gründe der Wirtshaus-Insolvenz in Wien

Als Grund für die Insolvenz wird seitens der Schuldnerin unter anderem die Corona-Pandemie und die angeordneten Schließungen angegeben. Die finanziellen Schwierigkeiten, die dadurch entstanden seien, hätten sich in den Folgejahren noch verstärkt – insbesondere durch den Anstieg der Kosten bei Wareneinsatz und Energie. Zudem habe man auch krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal hinnehmen müssen, letztlich wird auch das geänderte Konsumverhalten der Kunden als Grund angeführt.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Das Unternehmen soll auf jeden Fall fortgeführt werden, heißt es seitens des KSV1870 weiter. Man beabsichtigt eine Sanierung im Rahmen eines Sanierungsplans, der wie folgt aussehen soll: „Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 %, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme.“ Peter Stromberger vom KSV1870 meint dazu: „Das vorgelegte Sanierungskonzept der Schuldnerin wird nun in den nächsten Wochen von dem zu bestellenden Insolvenzverwalter zu prüfen sein.“