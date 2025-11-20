Messerattacke im Wasserpark: 2 Jugendliche schwer verletzt
Im Wasserpark in Wien-Floridsdorf wurden zwei junge Männer mit schweren Stichverletzungen gefunden. Die Polizei nahm sieben Verdächtige fest und fahndet weiter nach Beteiligten.
Mehrere Passanten riefen am Mittwochnachmittag um 17.40 den Notruf, nachdem sie im Bereich des Wasserparks in Wien-Floridsdorf bewaffnete Jugendliche gesehen hatten. Kurz darauf meldeten Zeugen eine am Boden liegende, verletzte Person. Die Polizei war rasch vor Ort.
Zwei junge Männer schwer verletzt
Im Nahbereich fanden die Einsatzkräfte zwei Verletzte: einen 15-Jährigen mit Stichwunden im Rücken- und Gesäßbereich sowie einen 18-Jährigen mit einer schweren Brustverletzung. Beide wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Großfahndung läuft an
Während die Rettung vor Ort arbeitete, startete die Polizei eine intensive Fahndung nach den flüchtigen Tätern. Ein sichergestelltes Küchenmesser und eine gefundene Schreckschusswaffe könnten Spuren liefern. Zudem notierten Zeugen das Kennzeichen eines mutmaßlich beteiligten Fahrzeugs.
Sieben Festnahmen
Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurden mehrere Personen angehalten und kontrolliert. Das gemeldete Fahrzeug konnte gestoppt werden. Insgesamt kam es bislang zu sieben Festnahmen. Weitere Verdächtige könnten jedoch noch flüchtig sein.
Hintergründe noch unklar
Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Außenstelle Nord. Warum es zur Messerattacke kam, ist derzeit unklar. Die Fahndung nach möglichen weiteren Beteiligten wird fortgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen weiterhin um Hinweise.