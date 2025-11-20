Anruferin meldet brennende Frau: 97-Jährige in eigener Wohnung verbrannt

Eine schreckliche Tragödie hat sich Mittwochvormittag, am 19. November 2025 gegen 8.10 Uhr, in einer Wiener Wohnung ereignet. In Währing ist eine betagte Frau in ihrer eigenen Wohnung verbrannt. Weitere Informationen folgen.

Gegen 8.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, als eine Frau eine brennende Frau in einer anderen Wohnung gesehen hat. Die Berufsfeuerwehr öffnete vor Ort die betroffene Wohnung und begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Diese hatten aber keinen Erfolg, wie die Polizei nun berichtet, die 97-Jährige ist noch an Ort und Stelle verstorben, sie wies starke Verbrennungen auf.

So ist es zu dem tragischen Vorfall gekommen

Erhebungen zeigten, dass die stark sehbeeinträchtigte Frau wohl zuvor am Gasherd hantiert haben dürfte. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände dürfte die Flamme des Herds die 97-Jährige daraufhin in Brand gesteckt haben. Eine Obduktion soll nun noch die genaue Todesursache feststellen, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es jedenfalls nicht. Eine Brandbekämpfung war auch nicht mehr notwendig, das Feuer am Körper der Frau hat nämlich nicht auf die Wohnung übergegriffen, so die Beamten abschließend.

