Drogen-Razzia: Mann (42) beim Kokainverkauf erwischt
In Wien-Wieden nahmen zivile Beamte einen 41-Jährigen wegen Kokainverkaufs fest. Zwei Käufer wurden ebenfalls angezeigt, Bargeld aus dem Handel sichergestellt.
Am 19. November 2025 gegen 11.55 Uhr wurden zivile Einsatzkräfte der Gruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Kliebergasse (1040 Wien) aktiv. Sie beobachteten einen 41-jährigen Tatverdächtigen, der Kokain an zwei Abnehmer im Alter von 49 und 53 Jahren verkaufte.
Tatverdächtiger und Käufer angezeigt
Der 41-Jährige, nigerianischer Staatsbürger, wurde festgenommen. Die beiden Käufer, beide österreichische Staatsbürger, wurden ebenfalls nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Bargeld, das mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammt.
Justizverfahren eingeleitet
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 41-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung dauern an.