Drogen-Razzia: Mann (42) beim Kokainverkauf erwischt

In Wien-Wieden nahmen zivile Beamte einen 41-Jährigen wegen Kokainverkaufs fest. Zwei Käufer wurden ebenfalls angezeigt, Bargeld aus dem Handel sichergestellt.

Ein 41-jährigen Tatverdächtiger Nigerianer, verkaufte auf offener Straße Kokain an zwei Abnehmer im Alter von 49 und 53 Jahren.

Ein 41-jährigen Tatverdächtiger Nigerianer, verkaufte auf offener Straße Kokain an zwei Abnehmer im Alter von 49 und 53 Jahren.

Am 19. November 2025 gegen 11.55 Uhr wurden zivile Einsatzkräfte der Gruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Kliebergasse (1040 Wien) aktiv. Sie beobachteten einen 41-jährigen Tatverdächtigen, der Kokain an zwei Abnehmer im Alter von 49 und 53 Jahren verkaufte.

Tatverdächtiger und Käufer angezeigt

Der 41-Jährige, nigerianischer Staatsbürger, wurde festgenommen. Die beiden Käufer, beide österreichische Staatsbürger, wurden ebenfalls nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Bargeld, das mutmaßlich aus dem Drogenhandel stammt.

Justizverfahren eingeleitet

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 41-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 12:15 Uhr aktualisiert