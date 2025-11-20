1,5 Promille: Betrunkener (23) attackiert Paar in Stiegenhaus

In Simmering eskalierte am Mittwochabend ein Streit im Stiegenhaus: Ein betrunkener 23-Jähriger attackierte ein Paar und verletzte auch einen WEGA-Beamten.

Am Mittwochabend geriet ein 23-jähriger Österreicher in einer Wohnhausanlage in der Simmeringer Hauptstraße völlig außer Kontrolle. Er soll mehrfach gegen eine Lifttüre getreten haben. Ein vorbeikommendes Paar sprach den Mann auf sein Verhalten an – doch statt einer Erklärung folgte ein brutaler Angriff.

Paar verletzt – Notarzt musste kommen

Der alkoholisierte Mann ging sofort auf die beiden los. Sowohl die Frau als auch ihr Lebens-gefährte erlitten Verletzungen und mussten später von der Rettung erst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei zeigte der Täter durchgehend extreme Aggressivität.

WEGA-Beamter verletzt – Dienst nicht fortsetzbar

Als alarmierte Polizeikräfte eintrafen, attackierte der 23-Jährige auch sie. Ein WEGA-Beamter wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Erst mit vereinten Kräften gelang es, den Angreifer festzunehmen.

1,5 Promille – mehrere Anzeigen

Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Der Mann wurde mehrfach angezeigt und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen, die Opfer werden medizinisch betreut.