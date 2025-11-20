Tierquälerei-Verdacht: Schaf am Kagraner Friedhof getötet

Grausiger Fund in der Donaustadt: Ein Besucher entdeckt am Kagraner Friedhof ein getötetes Schaf. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Tierquälerei - der Täter ist unbekannt.

Dem Tier wurde auf bestialische Art und Weise die Kehle mit einem Messer durchgeschnitten.

Ein Friedhofsbesucher machte am Mittwochmorgen in Wien-Kagran einen schockierenden Fund. In einer abgelegenen Ecke des Geländes lag ein totes Schaf – mit mutmaßlich durchtrennter Kehle und zugebundenen Hinterbeinen. Der Mann verständigte sofort ein nahe-gelegenes Blumengeschäft, das wiederum die Polizei alarmierte.

Täter unbekannt -Tatzeit vermutlich in der Nacht

Laut ersten Informationen soll die Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert sein. Die Polizei bestätigt den Vorfall, hält sich aber aufgrund laufender Ermittlungen noch bedeckt. Klar ist nur: Es wird gegen unbekannt wegen Tierquälerei ermittelt.

Tier wurde bereits entfernt

Die Beamten ordneten umgehend die Entfernung des Tieres an – diese wurde inzwischen durchgeführt. Warum das Schaf auf dem Friedhof war, wer es getötet hat und ob es einen rituellen oder kriminellen Hintergrund gibt, ist derzeit völlig unklar.

Friedhöfe Wien: „Nähere Angaben derzeit nicht möglich“

Auch eine Sprecherin der Friedhöfe Wien bestätigt den Fall, kann aber momentan keine weiteren Aussagen machen. Man warte die Ermittlungen der Polizei ab, die nun Spuren sichert und mögliche Zeugen befragt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 15:43 Uhr aktualisiert