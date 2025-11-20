Messerstecherei in Waffenverbotszone: Prozess ist vertagt worden

Brutale Messerattacke mitten in der Waffenverbotszone am Reumannplatz: Ein junger Syrer soll zweimal zugestochen haben. Das Opfer überlebte knapp – doch vor Gericht bestreitet der Angeklagte alles.

Mitten am belebten Reumannplatz – und damit mitten in der Waffenverbotszone – soll ein junger Syrer am 16. Juni 2025 ein Klappmesser gezückt und zweimal zugestochen haben. Der 16-jährige Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Wochen zuvor nach einer Haftstrafe wegen schweren Raubes entlassen worden.

Opfer überlebt nur dank Rettungskette

Laut Anklage traf der Verdächtige seinen Kontrahenten, einen Essenslieferanten und mutmaßlichen Drogen-Dealer, zweimal zwischen den Rippen. Die Klinge drang dabei fast bis zur Aorta vor – ein Stich wenige Millimeter daneben, und das Opfer wäre verblutet. Nur durch das rasche Eingreifen der Rettungskräfte überlebte der Mann.

„Ich bin unschuldig“ – Tatwaffe verschwunden

Nach wochenlanger Fahndung wurde der Jugendliche festgenommen. Im Gerichtssaal brach er erstmals sein Schweigen und ließ über den Dolmetscher ausrichten: „Ich bin unschuldig.“

Seine Verteidigerin argumentierte, ihr Mandant habe nach seiner Haftentlassung sein Leben ordnen wollen und niemals ein Messer besessen. Ein Punkt, der der Anklage zu schaffen macht: Die Tatwaffe wurde nie gefunden.

Vier Zeugen fehlen – Verhandlung vertagt

Weil insgesamt vier Zeugen, darunter auch das Opfer, nicht auffindbar waren, musste der Prozess am Mittwoch vertagt werden. Weiterverhandelt wird am 19. Jänner.

Für den Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert