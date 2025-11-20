Skip to content
/ ©Leserfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in Wien.
Polizeiautos sperren am Abend den Schottenring.
Wien / Erster Bezirk
20/11/2025
Ursache unbekannt

Polizeieinsatz: Sperre am Wiener Schottentor

Einsatzkräfte der Wiener Polizei rücken am Abend zum Schottenring aus. Zu sehen waren mehrere Polizeiautos, welche die Straße gesperrt haben.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(42 Wörter)

Blaulicht ist am Abend des 20. November im Bezirk Innere Stadt zu sehen. Die Polizei rückt aus und errichtet eine Sperre am Schottentor, sagt eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Die Ursache ist noch unbekannt, weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert
