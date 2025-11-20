Polizeieinsatz: Sperre am Wiener Schottentor

Einsatzkräfte der Wiener Polizei rücken am Abend zum Schottenring aus. Zu sehen waren mehrere Polizeiautos, welche die Straße gesperrt haben.

Blaulicht ist am Abend des 20. November im Bezirk Innere Stadt zu sehen. Die Polizei rückt aus und errichtet eine Sperre am Schottentor, sagt eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Die Ursache ist noch unbekannt, weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 19:36 Uhr aktualisiert