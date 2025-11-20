Wien-Wetter: „Für einige Stunden vereinzelt Schneeflocken möglich“

Am Donnerstag präsentiert sich der Himmel meist stark bewölkt, einzelne Schneeflocken sind am Vormittag möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad, der Wind weht mäßig aus Nordwest.

„Von früh bis spät ist der Himmel dicht bewölkt. Am Vormittag sind für einige Stunden vereinzelt Schneeflocken möglich. Der Wind weht mäßig aus Nordwest“, sagt die GeoSphere das Wetter in Wien für Freitag voraus. Die Frühtemperaturen betragen um 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen im Laufe des Tages bis zu 4 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 21:42 Uhr aktualisiert