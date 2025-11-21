Billa-Änderung: Das kannst du ab Februar 2026 nicht mehr machen

Spätestens seit dem Ende der Pandemie ist der Wunsch nach Lieferdiensten von Supermärkten stark zurückgegangen. Das hat auch Supermarkt-Riese Billa zu spüren bekommen. Die Folge: Der Service wird nun eingestellt.

Die Supermarkt-Kette Billa setzt dem Lieferservice in Wien und Umgebung mit 31. Jänner 2026 ein Ende.

Nachdem Billa in vielen Bundesländern schon nicht mehr selbst ausliefert, soll das künftig auch in Wien, in Teilen Burgenlands und Niederösterreichs der Fall sein. Dort hatte man den hauseigenen Lieferservice nämlich noch, mit Ende Jänner 2026 ist damit aber Schluss. Man setzt nun eher auf Click&Collect und eben die Lieferung durch Foodora – letztere jedoch nur in ausgewählten Städten. In einer Aussendung gibt man die steigenden Kosten der letzten Meile und das veränderte Kundenverhalten als Grund dafür an. Erst kürzlich hat man auch bei Interspar erst in Salzburg dann in Wien und Umgebung den Service gänzlich eingestellt. Mehr dazu hier: Auch wegen Pfandsystem: Interspar stellt diesen Service in Wien ein.

250 Beschäftigte betroffen

Von der Einstellung des Lieferservice sind übrigens rund 250 Beschäftigte bei den beiden Billa-Lagerstandorten in Wien betroffen. Für diese soll es laut dem Supermarkt-Riesen Jobangebote innerhalb des Unternehmens geben, man möchte sie beim Jobwechsel unterstützen. Betroffen vom Ende der Hauszustellungen sind zusätzlich noch externe Zusteller.