Vereinzelt Schneefahrbahnen: So ist die Schnee-Lage in Niederösterreich

Eine Kaltfront hat nun auch Teilen Niederösterreichs ein klein wenig Schnee gebracht. Vor allem rund um das südliche Alpenvorland hatte das auch matschige Fahrbahnen und vereinzelt sogar Schneefahrbahnen zur Folge, heißt es vom Amt der Landesregierung in einer Aussendung. Größtenteils seien die Fahrbahnen aber (Stand 8 Uhr) trocken bzw. salznass. Zudem seien erforderliche Räum- und Streueinsätze überall im Gange, beruhigt man. Das Land spricht außerdem von Neuschneemengen im Mostviertel rund um Lilienfeld von bis zu einem Zentimeter und von bis zu drei Zentimeter etwa im Industrieviertel rund um Gloggnitz.