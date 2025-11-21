Skip to content
/ ©bergfex / Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein Schneebild in St. Corona am Wechsel.
Auch in Teilen Niederösterreichs (hier in St. Corona am Wechsel) hat es bereits geschneit - teils schneit es immer noch.
Niederösterreich
21/11/2025
Land berichtet

Vereinzelt Schneefahrbahnen: So ist die Schnee-Lage in Niederösterreich

Wenn auch nicht viel hat es über Nacht auch in Teilen Niederösterreichs geschneit. Das Land berichtet von teils matschigen und vereinzelt auch Schneefahrbahnen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Eine Kaltfront hat nun auch Teilen Niederösterreichs ein klein wenig Schnee gebracht. Vor allem rund um das südliche Alpenvorland hatte das auch matschige Fahrbahnen und vereinzelt sogar Schneefahrbahnen zur Folge, heißt es vom Amt der Landesregierung in einer Aussendung. Größtenteils seien die Fahrbahnen aber (Stand 8 Uhr) trocken bzw. salznass. Zudem seien erforderliche Räum- und Streueinsätze überall im Gange, beruhigt man. Das Land spricht außerdem von Neuschneemengen im Mostviertel rund um Lilienfeld von bis zu einem Zentimeter und von bis zu drei Zentimeter etwa im Industrieviertel rund um Gloggnitz.

