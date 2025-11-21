Neue Markthalle am Naschmarkt eröffnet: Laut Anrainern ein „Monster“

Am Naschmarkt öffnet heute die neue Markthalle „Marktraum“. 13 Stände laden zum Einkaufen ein - doch das Projekt sorgt seit Jahren für heftige Diskussionen und Kritik der Anrainer.

Mit der Eröffnung der neuen Markthalle „Marktraum“ geht die Neugestaltung des Naschmarktareals in die nächste Phase. Nach dem kürzlich eröffneten „Naschpark“ – einem 7.000 Quadratmeter großen Grünraum – ist nun auch der rund 800 Quadratmeter große Marktbereich fertiggestellt. Dort bieten 13 ausgewählte regionale Produzenten Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Honig, Kaffee, Schokolade und saisonale Spezialitäten an. Eine begehbare Dachterrasse erweitert das Angebot.

Folgende Gastro-Betriebe sind im Marktraum vertreten: Bio-Fleischerei Waldgut: Bio-Freilandfleisch aus dem Waldviertel

28Lots: Handgeschöpfte Schokolade aus Wien. Hergestellt wird diese im dritten Bezirk.

Blün: Aquaponik-Fischzucht und Gemüse aus der Donaustadt. Das Gemüse wird mit dem Abwasser aus der Welszucht unterstützt.

Mosers Wildfang: Wildfangfisch aus dem Millstätter See in Kärnten.

Käsehütte Maria Taferl: Familienunternehmen, das in der Umgebung von Melk Käse herstellt.

Fratelli Valentino: frische, apulische Käsespezialitäten aus Wien.

Bioschanze & Hut & Stiel: Gemüse & Pilze aus Wien.

Dolls Gärtnerei: Schnittblumen aus Floridsdorf.

Röstraum: Kaffeerösterei und Barista-Genuss

Unverschwendet: gerettete Lebensmittel als Delikatessen, etwa als Marmeladen, Chutneys oder Sirup.

Brotzeit: Greisslerei mit regionalen und kuk Spezialitäten

brutal gut Gastronomie: Marktbar mit Aperitivo und Snacks

Bäckerei Sorger: Der steirische Bäcker exportiert erstmals nach Wien.

„Marktraum“ sorgt für anhaltenden Ärger

Während die Stadt den Schritt als Modernisierung feiert, bleibt die neue Halle für viele Anrainer ein Aufreger. Kritiker bemängeln, dass die Architektur nicht in das historische Otto-Wagner-Ensemble passe. Die Initiativen „Freunde des Naschmarkts“ und Freiraum Naschmarkt sprechen sogar von einem „Beton-Stahl-Glas-Monster“ – ganz anders als die zuvor präsentierten Visualisierungen eines „luftigen Flugdachs“. Zudem habe laut Anrainern kaum jemand den Wunsch nach einer Markthalle geäußert.

Wie es mit dem Naschmarkt weitergeht

Mit dem „Marktraum“ ist zwar die erste Etappe abgeschlossen, doch die Neugestaltung des Areals geht weiter. Als nächstes möchte sich die Stadt der derzeitigen Flohmarktfläche widmen. Welche Veränderungen dort geplant sind, soll in den kommenden Monaten präsentiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 09:38 Uhr aktualisiert