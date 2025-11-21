„Körperwelten“ zurück in Stadthalle: Was Besucher jetzt erwartet

Die weltberühmte Ausstellung „Körperwelten“ ist wieder in Wien. Diesmal dreht sich alles um die Herausforderungen des modernen Zeitalters – und um die Frage, wie viel unser Körper heute leisten kann.

Die „Körperwelten“ kehren zurück: Ab heute, Freitag den 21. November öffnet die neue Schau „Körperwelten – Am Puls der Zeit“ im Studio F der Wiener Stadthalle (Wien-Fünfhaus). Bereits 1999, 2013 und 2019 lockte die Ausstellung zehntausende Besucher an, weltweit sogar über 57 Millionen. Die aktuelle Edition widmet sich besonders der Rolle des Körpers im 21. Jahrhundert – einem Zeitalter voller Reize, Belastungen und technologischer Veränderungen.

Körper zwischen Stärke und Verletzlichkeit

Kuratorin Angelina Whalley stellt den menschlichen Körper diesmal als beeindruckendes, aber gleichzeitig verwundbares System in den Mittelpunkt. Leistungsfähigkeit, Stress, digitale Belastung und moderne Lebensweise werden thematisiert. Die Besucher sollen laut Whalley „bewusster wahrnehmen, wie sehr Gesundheit und Wohlbefinden in der eigenen Verantwortung liegen“. Die Schau verbindet wissenschaftliche Einblicke mit sehr persönlichen Fragestellungen.

Anatomie zum Staunen – Einblicke unter die Haut

Zentrales Highlight bleiben die plastinierten menschlichen Körper. Die Ganzkörper-Präparate sind in alltäglichen Situationen dargestellt, um organische Abläufe und Krankheitsents-wicklungen realitätsnah sichtbar zu machen. Die Präparate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, das mittlerweile über 21.000 registrierte Spender zählt.

Körperflüssigkeiten durch Kunststoff ersetzt

Das Plastinationsverfahren, 1977 von Dr. Gunther von Hagens entwickelt, ersetzt sämtliche Körperflüssigkeiten durch Kunststoff. Dadurch bleiben Strukturen, Muskeln, Organe – ja selbst winzigste Details – dauerhaft erhalten und für Besucher begreifbar.

Mehr als Anatomie: Blick auf das Leben im Jetzt

„Körperwelten – Am Puls der Zeit“ zeigt nicht nur, wie der menschliche Körper funktioniert, sondern auch, wie moderne Lebensführung ihn beeinflusst. Ernährung, Bewegung, Stress, digitale Umwelt – all diese Faktoren werden sichtbar gemacht. Die Ausstellung möchte dazu anregen, das eigene Leben neu zu betrachten und bewusster zu gestalten.

Infos Körperwelten – Am Puls der Zeit

Freitag, 21.11.2025 –

Sonntag, 22.03.2026

Wiener Stadthalle, Studio F Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr

letzter Einlass 17 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 09:56 Uhr aktualisiert