Winterdienst startklar: 1.400 Einsatzkräfte für Schnee & Eis

Die 48er sind bereit für den Winter: 1.400 Mitarbeiter und 281 Fahrzeuge stehen in Wien rund um die Uhr bereit, um Straßen sicher und umweltschonend schneefrei zu halten.

Bis zu 1.400 geschulte Mitarbeiter stehen bereit, um rund 2.800 Kilometer des städtischen Straßennetzes zu sichern.

Sobald die Temperaturen sinken, rücken Wiens Winterprofis aus: Bis zu 1.400 geschulte Mitarbeiter stehen bereit, um rund 2.800 Kilometer des städtischen Straßennetzes zu sichern. Insgesamt 281 Räum- und Streufahrzeuge – darunter 70 von privaten Partnerfirmen – können jederzeit ausrücken. „Die Vorbereitungen laufen seit April und werden laufend an das Wetter angepasst“, sagt Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Moderne Technik: Wien zählt zu den Vorreitern

Die Stadt setzt verstärkt auf Technologie, die international Maßstäbe setzt. Doppelklingen-pflüge sorgen für präzise Räumung, während neue Kombistreuer sowohl Feuchtsalz als auch Sole ausbringen können. Die Flotte wird schrittweise modernisiert und erweitert – für mehr Effizienz und weniger Umweltbelastung. Die 48er gelten weltweit als Vorbild im Winter-dienst.

Umweltschonend streuen statt verschwenden

Um die Belastung für Böden und Pflanzen so gering wie möglich zu halten, setzt Wien seit Jahren auf sparsame, zielgerichtete Salzstreuung. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt kommt vor allem Sole zum Einsatz. Wird es deutlich kälter, wird Feuchtsalz verwendet, das länger haftet und weniger verweht. Das Ergebnis: weniger Salzverbrauch und weniger Feinstaub.

Flexible Planung für jede Wetterlage

Dank digitaler Systeme, Echtzeitdaten und enger Zusammenarbeit mit Meteorolog*innen kann die Stadt schnell auf Schneefälle reagieren. Einsatzpläne werden laufend angepasst, Fahrzeuge neu disponiert und Routen optimiert. So soll Wien auch heuer bestmöglich vor Rutschgefahr, Glatteis und Verkehrschaos geschützt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 10:23 Uhr aktualisiert