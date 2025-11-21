499 Inklusionsplätze fehlen: Wiener Kindergärten vor Engpass

In Wien fehlen knapp 500 Kindergartenplätze für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Neue Daten sorgen für politische Diskussion – wer hat Recht?

In Wien fehlen aktuell 499 Kindergartenplätze für Kinder mit erhöhtem oder intensivem Förderbedarf. Das stellte Jugend- und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) im Landtag klar. Basis sei eine neue Erhebung der tatsächlich verfügbaren Inklusionsplätze. Zuvor kursierten Medienberichte, wonach bis zu 1.500 Kinder keinen Platz bekommen hätten. Diese Zahl stamme jedoch aus einer internen Bedarfsübersicht – nicht aus der tatsächlichen Platzvergabe.

Warum private Träger die Statistik verändern

Laut Emmerling wirkt sich eine Gesetzesnovelle aus 2024 stark auf die Zahlen aus. Private Träger dürfen seither leichter Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufnehmen. Mehr als 900 Kinder werden mittlerweile dort betreut und scheinen deshalb in früheren Listen nicht mehr auf. Die Stadträtin kündigte an, auch das städtische Angebot auszubauen, um den Bedarf langfristig besser abzudecken.

Opposition fordert Transparenz – und zweifelt an Bereinigung

Die Grünen halten die neuen Zahlen für fragwürdig. Die nun als „verzerrt“ bezeichneten 1.500 Kinder seien ebenfalls offizielle Daten der Stadt gewesen, betonen Julia Malle und Felix Stadler. Unklar bleibe, wie die Liste „bereinigt“ wurde und nach welchen Kriterien die Berechnung erfolgte. Auch die ÖVP sieht Widersprüche zwischen MA 10 (Kindergärten) und MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) und fordert vollständige Offenlegung.

Neue Datenerhebung bringt erstmals konkrete Zahl

Erst eine aktuelle Konsolidierung habe Klarheit gebracht, so Emmerling: Für das Kinder-gartenjahr 2025/26 konnten 499 betroffenen Kindern kein Platz angeboten werden. Eine Zahl, die „noch immer zu hoch“ sei – aber erstmals realistisch und belastbar. Frühere Listen hätten lediglich den theoretischen Bedarf abgebildet und dienten der Ausbildungsplanung von Fachpersonal, nicht der tatsächlichen Vergabe.

