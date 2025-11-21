Equal Pay Day: Frauen in Wien arbeiten 40 Tage „gratis“

Morgen ist in Wien Equal Pay Day – ab diesem Datum haben Männer bereits so viel verdient wie Frauen im ganzen Jahr. Trotz Fortschritten bleibt die Lohnschere deutlich.

Das durchschnittliche Jahresbrutto einer Frau liegt in Wien bei rund 57.600 Euro. Männer verdienen hingegen im Schnitt 7.103 Euro mehr - ein Unterschied von rund 11 Prozent.

Der Wiener Equal Pay Day fällt heuer auf Samstag, den 22. November. Männer in Wien haben damit rechnerisch bereits an diesem Tag so viel verdient wie Frauen erst nach einem ganzen Jahr Vollzeit-Arbeit. Obwohl Wien im bundesweiten Vergleich am spätesten dran ist – österreichweit war der Equal Pay Day schon am 2. November – zeigt auch die Hauptstadt weiterhin ein klares Lohngefälle.

Verdienstunterschiede: 7.103 Euro weniger für Frauen

Das durchschnittliche Jahresbrutto einer Frau liegt in Wien bei rund 57.600 Euro. Männer verdienen hingegen im Schnitt 7.103 Euro mehr – ein Unterschied von rund 11 Prozent. Österreichweit ist die Lohnlücke mit 16,27 Prozent noch größer. Gründe für Wiens etwas bessere Werte sieht die Stadt vor allem in gut ausgebauten Kinderbildungseinrichtungen und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Frauen wollen echte Lohntransparenz

Die Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will.“ zeigt klar: Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zählt zu den Top-Forderungen der Wienerinnen. Frauenstadträtin Kathrin Gaál betont, dass Frauen weiterhin einen großen Teil der unbezahlten Arbeit übernehmen. Ziel der Stadt sei es, die „Lohnschere langfristig zu schließen“.

Wien setzt auf neue Maßnahmen und Förderprogramme

Mit der Initiative „Allianz Lohntransparenz NEU“ sowie Weiterbildungs- und Infoangeboten des Frauenservice Wien will die Stadt für mehr Offenheit bei Einkommen sorgen und Frauen gezielt stärken. Dazu zählen Workshops wie „Digital im Job – Frauen erzählen ihre Erfolgsgeschichten“. Der Equal Pay Day zeige, dass trotz Verbesserungen noch viel zu tun bleibt.