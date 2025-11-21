Kinderärzte am Limit: 50 Prozent nehmen keine neuen Patienten mehr auf

Zum gestrigen Tag der Kinderrechte warnt die Ärztekammer: Über die Hälfte der Wiener Kinderärzte ist voll – neue Patienten werden oft abgelehnt. Familien warten monatelang auf Termine.

Laut der „Wiener Wartezeitenstudie“ sind über die Hälfte aller Kinderärzte so ausgelastet, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen.

Am 20. November ist weltweit an die UN-Kinderrechtskonvention erinnert worden. Genau dort ist festgelegt: Kinder haben ein Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung. Doch in Wien ist das kaum noch zu gewährleisten. Die Ärztekammer warnt vor „dramatischen Versorgungslücken“. Immer mehr Familien finden schlicht keinen Platz mehr bei Kinderärzten mit Kassenvertrag.

Studie zeigt: Mehr als 50 Prozent komplett ausgelastet

Laut der „Wiener Wartezeitenstudie“ sind über die Hälfte aller Kinderärzte so ausgelastet, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind es rund 40 Prozent. Die Lage spitzt sich weiter zu: Viele Eltern berichten, dass sie monatelang auf Termine warten müssen – selbst bei akuten psychischen Problemen ihrer Kinder.

Wartezeiten bis zu 90 Tagen – ein echtes Risiko

Im Jahr 2024 lag die mittlere Wartezeit für einen Kassentermin bei 90 Tagen. Für Familien bedeutet das enorme Belastungen: fehlende Betreuung, lange Krankenstände und bei schweren Erkrankungen mögliche Folgeschäden. Auch schulische Leistungen leiden unter späten Diagnosen und fehlender Behandlung. Die Ärztekammer spricht von einem „Hilfeschrei an die Politik“.

Reformen geplant – doch reichen sie aus?

Zwar erkennt die Stadt Wien im neuen Regionalen Strukturplan Gesundheitswesen (RSG) 2030 die Probleme an. Geplant ist jedoch lediglich eine zusätzliche Stelle in der Kinder- und Jugend-psychiatrie. Aus Sicht der Ärztekammer ist das viel zu wenig, um die massiven Engpässe zu entschärfen.

Ärztekammer fordert sofortige Maßnahmen

Die Kammer verlangt eine rasche Stärkung der Kassenmedizin: mehr Vertragsärzte, bessere Rahmenbedingungen, schnellere Besetzungen offener Stellen und einen Ausbau des Mutter-Kind-Passes bis zum 18. Lebensjahr. Nur so könne die medizinische Versorgung von Kindern langfristig gesichert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 12:12 Uhr aktualisiert