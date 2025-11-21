Verkehrsunfall: Mädchen (11) auf Hütteldorfer Straße schwer verletzt

Ein 11-jähriges Mädchen wurde in Wien-Penzing von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar – die Ermittlungen laufen.

In Penzing kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.25 Uhr soll ein 11-jähriges Mädchen die Hütteldorfer Straße überquert haben, als es plötzlich zu einer Kollision mit einem herannahenden Fahrzeug kam. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar – die Ermittlungen laufen.

Schwere Verletzungen – Rettung bringt Mädchen ins Spital

Das Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte das Kind noch an der Unfallstelle und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand wurden bisher keine weiteren Angaben gemacht.

Polizei prüft Unfallhergang

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte. Ob das Mädchen plötzlich auf die Fahrbahn lief oder der Fahrzeuglenker zu spät reagieren konnte, wird nun geprüft. Fest steht: Die Hütteldorfer Straße zählt zu den stärker befahrenen Verkehrsachsen im 14. Bezirk.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 13:24 Uhr aktualisiert