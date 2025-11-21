Festnahme in Wien: 26-Jähriger bei Raubüberfall mit Messer bedroht

Ein 26-jähriger Mann soll am 15. November 2025 gegen 23.15 Uhr im Bereich der Brigittenauer Lände von einem flüchtigen Bekannten sowie drei unbekannten Tätern überfallen worden sein.

Einer der Tatverdächtigen soll ihn mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld, Suchtmittel, sowie weiteren persönlichen Gegenständen gefordert haben. Als der 26-Jährige der Forderung nicht nachkam, sollen ihn die Männer körperlich attackiert haben.

Opfer konnte flüchten

Das Opfer konnte flüchten und verständigte die Polizei. Durch die Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum Ost wurden die Ermittlungen übernommen. Den Kriminalbeamten ist es gelungen, einen der Tatverdächtigen, einen 36- jährigen österreichischen Staatsbürger auszuforschen.

Sondereinheit im Einsatz

Am Donnerstag konnte dieser von Bezirkskräften sowie Beamten der Sondereinheit Wega an seiner Wohnadresse in Wien Floridsdorf nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden. In der Wohnung konnten Suchmittel, ein Schlagring und ein Klappmesser sichergestellt werden. Der 36-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.