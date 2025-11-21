Nach Messerattacke in Favoriten: Polizei fasst weiteren Tatverdächtigen

Am 10. Oktober wurde am Keplerplatz ein 25-Jähriger von fünf Männern attackiert und bestohlen. Drei Verdächtige wurden noch am selben Tag festgenommen, nun fasste die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter.

Wilde Szenen spielten sich am 10. Oktober 2025 am Keplerplatz in Wien-Favoriten ab. Ein 25-Jähriger wurde von fünf bekannten Männern mehrmals geschlagen. Zudem wurde ihm, mit einem Messer in den Fuß gestochen. „150 Euro wurden ihm geraubt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Polizeibeamten ist es noch am selben Tag gelungen, drei der Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier sowie einen 29-jährigen Marokkaner.

Ermittlungserfolg

„Die Ermittlungen hinsichtlich der zwei weiteren Tatverdächtigen wurden durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe Schalek übernommen“, so die Beamten weiter. Dank akribischer Ermittlungsarbeit ist es nun gelungen, einen weiteren Beschuldigten auszuforschen. Der 17-jährige Syrer wurde am 10. November 2025 festgenommen. Dem Jugendlichen wird zudem ein weiteres Strafdelikt angelastet. „Hier soll er einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt haben“, schildern die Polizisten. Sämtliche Tatverdächtige zeigten sich bei den Einvernahmen bislang nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.