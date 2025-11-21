Festnahme: Betrunkener Sohn drohte Eltern mit dem Umbringen

In einem Wiener Mehrparteienhaus sorgte gestern ein stark alkoholisierter Mann für einen Polizeieinsatz, nachdem er im Stiegenhaus randaliert hatte und seine Eltern mit dem Umbringen bedroht hatte.

Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Die Hausbewohnerin eines Mehrparteienhauses verständigte gestern Mittag, 20. November, die Polizei, da sich im Stiegenhaus ein Mann aufhielt, welcher laut ihren Angaben alkoholisiert war und lautstark und aggressiv umherschrie. Als die Polizisten eintrafen konnten diese einen 28-Jährigen (StA.: Rumänien) am Gang des Hauses wahrnehmen, neben ihm lagen zerbrochenen Flaschen alkoholischer Getränke.

Sohn bedrohte Eltern mit dem Umbringen

Trotz Anwesenheit der Beamten wollte sich der Mann nicht beruhigen, schlug mit den Fäusten an die Wohnungstüre seiner Eltern, welche in dem Haus wohnen und äußerte, diese umbringen zu wollen. Der 28-Jährige wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen.

Mann hatte 2,9 Promille

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab 2,9 Promille. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.