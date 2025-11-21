Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiauto
Die Polizei nahm den 16-Jährigen fest.
Wien / 20. Bezirk
21/11/2025
Donnerstagvormittag

Jugendlicher (16) hantiert an Motorrädern, wird festgenommen

Weil sich ein Jugendlicher in einer Wiener Garage an Motorrädern zu schaffen machte, rief ein 41-jähriger Mann die Polizei. Daraufhin wurde ein 16-Jähriger festgenommen, er wird nun in die Justizanstalt gebracht.

Donnerstagvormittag, am 20. November 2025 gegen 8.30 Uhr, ist ein 41-jähriger Mann in Wien-Brigittenau zu seinem Auto, das er in einer Garage abgestellt hatte, gekommen. Dabei hat er einen Jugendlichen bemerkt, der sich an einem dort geparkten Motorrad zu schaffen machte. Als der Jugendliche den 41-Jährigen sah, entfernte er sich, woraufhin der Mann die Polizei rief.

Beamte finden Einbruchswerkzeug

Die Beamten konnten den zu Fuß flüchtenden, 16-jährigen Tatverdächtigen dann im Nahbereich anhalten. Im Rucksack des Österreichers fanden sie außerdem Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. In der Garage selbst konnten drei Motorräder vorgefunden werden, die beschädigt waren, der 16-Jährige wird nun in eine Justizanstalt gebracht.

