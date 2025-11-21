Neue Markthalle am Naschmarkt hat eröffnet: Kritik prallt auf Jubel

Der „Marktraum“ des Naschmarkt-Areals ist fertig gestellt. Nach dem „Naschpark“, der im September als 7.000 Quadratmeter großer Grünraum eröffnet wurde, folgt nun die neue Markthalle.

Nach fünf Jahren Bauzeit war es heute endlich so weit: Vor unzähligen Medienvertretern ist die neue Markthalle am Naschmarkt eröffnet worden. Sie besteht aus Holz und Glas, umfasst 820 Quadratmeter und bietet 13 Ständen heimischer Produzenten Platz – von Brot und Käse bis zu Fisch, Marmelade, Honig und Kaffee.

©ORF / Haubitz Die neue Markthalle umasst 820 Quadratmeter und bietet 13 Ständen heimischer Produzenten Platz ©5 Minuten Von Brot und Käse bis zu Fisch, Marmelade, Honig und Kaffee ist alles dabei.

Dachterrasse und Veranstaltungsraum inkludiert

Neben den Marktständen gibt es auch das „Markträumchen“, einen kleinen Veran-staltungsbereich. Die Halle kann nur tagsüber betreten werden, nachts bleibt sie geschlossen – ebenso die begrünte Dachterrasse. Laut Stadt soll die neue Markthalle ein modernes, aber dennoch marktähnliches Entree schaffen.

Anrainer protestieren gegen „Beton-Stahl-Glas-Monster“

Doch nicht alle feiern das Projekt. Einige Anrainer wehren sich seit Jahren gegen die Markthalle und bezeichneten sie bei der Eröffnung sogar als „Beton-Stahl-Glas-Monster“. Kritiker bemängeln, dass die Architektur nicht zum historischen Otto-Wagner-Ensemble passt. Die Initiative „Freunde des Naschmarkts“ und Freiraum Naschmarkt werfen der Stadt irreführende Visualisierungen vor. Auch die FPÖ kritisierte das Gebäude: „Was die Stadtregierung heute am Naschmarkt eröffnet, ist eine architektonische Katastrophe ersten Ranges“, erklären LAbg. Leo Lugner, Bezirksparteiobmann der FPÖ Mariahilf, und Lukas Korp, Bezirksrat und Klubobmann der FPÖ Mariahilf. „Diese neue Halle ist ein überdimensionierter, völlig deplatzierter Klotz, der an eine Autobahnraststätte erinnert und dabei genau jene historischen Blickachsen zerstört, die den Naschmarkt ausmachen.“

Segnung mit Weihwasser: Toni Faber mischt bei Eröffnung mit

Für einen unerwartet feierlichen Moment sorgte Dompfarrer Toni Faber: Er erschien persönlich zur Eröffnung – und segnete die neue Markthalle sogar mit Weihwasser. Zwischen Protest-schildern und Blitzlichtgewitter brachte der prominente Geistliche damit einen Hauch von Hochamt-Flair auf den Naschmarkt.

©5 Minuten Dompfarrer Toni Faber (re) segnete die neue Markthalle sogar mit Weihwasser.

Rotes Band durchschnitten – offizieller Startschuss für die Halle

Ganz klassisch wurde die Eröffnung mit einem feierlichen Moment besiegelt: Ein großes rotes Band wurde vor laufenden Kameras durchgeschnitten. Erst nach dem symbolischen Schnitt galt die Markthalle offiziell als eröffnet – sehr zur Freude der Stadtspitze und der zahlreichen Schaulustigen, die dicht gedrängt den Moment verfolgten.

©5 Minuten Ein großes rotes Band wurde vor laufenden Kameras durchgeschnitten.

Flohmarktfläche wird 2027 neu gestaltet

Die Stadt zeigt sich dennoch entschlossen: Als nächster Schritt wird 2027 die Flohmarktfläche neugestaltet, die unter der Woche weiterhin als Parkplatz dient. Zuvor sollen die Freiflächen rund um die neue Halle renoviert werden, auf denen ein Bauernmarkt Platz findet. Die für Stadtentwicklung, Mobilität und die Wiener Stadtwerke zuständige Stadträtin Ulli Sima verriet gegenüber 5 Minuten: „Alles nacheinander. Zaubern können wir leider noch nicht.“

Sterne-Koch Paul Ivic lobt Qualität der Produkte

Auch prominente Unterstützung gibt es: Sternekoch Paul Ivic (Tian Restaurant) , Österreichs einziger Michelin-gekrönter Koch ausschließlich vegetarischer Küche, betreibt einen eigenen Stand in der Markthalle. Er betonte im Gespräch mit 5 Minuten, dass das beste Gemüse seiner Küche hier zu finden sei – darunter auch Shitake-Pilze, die er direkt vom Naschmarkt bezieht. Weltweit gibt es nur vier vegetarische Restaurants mit einem Michelin-Stern – Ivic zählt mit seinem Konzept dazu.

©5 Minuten Sternekoch Paul Ivic (re, Tian Restaurant) , Österreichs einziger Michelin-gekrönter Koch ausschließlich vegetarischer Küche, kochte in der Markthalle auf.

Politik kontert Kritik: „Holz, nicht Beton!“

Bei der Pressekonferenz, bei der 5 Minuten auch dabei war, zeigte sich Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte Bettina Emmerling (NEOS) überrascht vom großen Medienandrang: „Ich habe noch nie eine Pressekonferenz gesehen, die so überfüllt war, dass man sie kurzzeitig schließen musste und niemanden mehr hineinlassen konnte.“ Gleichzeitig stellte Stadträtin Ulli Sima klar: „Die Konstruktion ist aus Holz auf Stahlträgern.“ Eine klare Ansage an die Kritiker, die das Gebäude im Vorfeld als „Beton-Monster“ bezeichnet hatten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 16:22 Uhr aktualisiert