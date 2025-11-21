Simmering hat wieder Wärme: Leitung repariert, Versorgung stabil

Seit 5 Uhr früh läuft die Versorgung wieder in Richtung Vollbetrieb – auch wenn es etwas dauern kann, bis die volle Heizleistung in jedem Haushalt ankommt.

Die Wiener Netze konnten die Reparatur der defekten Fernwärmeleitung in Wien-Simmering in der Nacht erfolgreich abschließen. Bereits am Donnerstag wurde ein Großteil der Haushalte über Umleitungen wieder ans Netz gebracht. Seit 5 Uhr früh läuft die Versorgung wieder in Richtung Vollbetrieb – auch wenn es etwas dauern kann, bis die volle Heizleistung in jedem Haushalt ankommt. Der Grund: Fernwärme funktioniert über große Wassermengen, die erst wieder vollständig aufgeheizt und durch das Netz verteilt werden müssen.

Teams arbeiteten rund um die Uhr

Seit dem technischen Gebrechen im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße waren Expertenteams von Wiener Netze und Wien Energie pausenlos im Einsatz. Die beschädigte Leitung lag unterirdisch, was die Arbeiten aufwendig machte. Eine eigens eingesetzte Task Force analysiert nun detailliert, wie es genau zu dem Leck kommen konnte. Fest steht: Die schnelle Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte war entscheidend, um die Wärmeversorgung rasch wiederherzustellen.

Was passiert war

In der Nacht auf Mittwoch war es im 11. Bezirk zu einem plötzlichen Gebrechen an einer Fernwärmeleitung gekommen. Tausende Haushalte waren zunächst ohne Heizung und Warmwasser. Schritt für Schritt wurde das Netz über alternative Leitungswege stabilisiert, wodurch bereits 80 Prozent der Betroffenen am Donnerstag wieder Wärme hatten. Mit der finalen Reparatur ist nun das gesamte Gebiet wieder versorgt.

So funktioniert das Fernwärmenetz

Das Wiener Fernwärmenetz zählt mit 1.300 Kilometern Länge zu den größten Europas. Durch starke Verbindungen innerhalb der Stadt kann Wärme im Störfall oft über Umleitungen weitertransportiert werden. Die Hauptleitungen transportieren rund 145 Grad heißes Wasser quer durch Wien, vergleichbar mit Autobahnen. Über „Gebietsumformer“, sozusagen die Abfahrten, gelangt die Wärme in die kleineren Grätzl-Leitungen. Produziert wird sie in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und durch industrielle Abwärme – alles fließt ins große Verbundsystem ein.

Simmering wieder warm – Nacharbeiten laufen weiter

Während die Haushalte wieder beheizt werden, gehen die technischen Nacharbeiten weiter. Die Task Force der Wiener Netze will nun klären, wie es zu dem Schaden kam und wie ähnliche Störungen künftig verhindert werden können. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Simmering zählt jetzt vor allem eines: Die Wärme ist zurück.