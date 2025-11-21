„Wien in Strauss und Braus“: Jubiläumsjahr geht in die letzte Runde

Donnerstag, ab 11. Dezember | Walzerkönig & Kino | METRO Kinokulturhaus (1. Bezirk)

Eine Retrospektive des Filmarchivs Austria

Das Filmarchiv Austria unternimmt eine Reise durch die Filmgeschichte in der Leben und Schaffen des Komponisten immer wieder in unterschiedlichen Facetten Spuren hinterlassen haben. Aus der umfangreichen Palette wird eine Auswahl an Highlights präsentiert, die Johann Strauss und seine Musik wie für die Leinwand gemacht erscheinen lassen. Die Reise führt von 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick) und Waltzes from Vienna (Alfred Hitchcock) über Grand Hotel (Edmund Goulding), The Great Waltz (Julien Duvivier, Victor Fleming und Josef von Sternberg) und Wiener Blut (Willi Forst) bis hin zu Oh … Rosalinda! (Michael Powell und Emeric Pressburger).

Termine: 11.-15., 18., 22., 20., 23., 25., 29., 30. Dezember

Mittwoch, 03. Dezember, 19.30 Uhr | Imperial Ball | MuseumsQuartier Wien, Halle E (7. Bezirk)

Österreichische Erstaufführung

Im Dezember wird die Halle E im MuseumsQuartier zum Schauplatz eines Ballsaals anderer Art: Der belgische Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui präsentiert sein Stück Imperial Ball. Gemeinsam mit dem Ensemble des Ballet du Grand Théâtre de Genève und live begleitet vom Wiener Kammerorchester unter der Leitung von Constantin Trinks entfaltet er ein Bühnenereignis, das festliche Traditionen befragt und neu beleuchtet.

Termine: 03. (Premiere), 05., 06. Dezember

Donnerstag, 04. Dezember, 15.30 Uhr | Imperial Ball – Tanzworkshop on Stage | MuseumsQuartier Wien, Halle G (7. Bezirk)

Der Workshop mit Afshin Varjavandi bietet die einmalige Gelegenheit, in das Universum von Imperial Ball einzutauchen. Die Teilnehmer*innen erwartet eine überraschende Mischung aus Research, Flow, Dekonstruktion, House Dance, dem eklektischen Charakter urbaner Tanzstile sowie zeitgenössischen Interpretationen des Walzers.

Mittwoch, 31. Dezember, 19.30 Uhr | By(e) Strauss | Theater an der Wien (6. Bezirk)

Abschluss Johann Strauss 2025 Wien

Am 31. Dezember 2025 endet der Strauss-Festjahr-Reigen: Im Theater an der Wien blicken wir mit Nikolaus Habjan, Martin Grubinger und Ankathie Koi, die das Festjahr vor 12 Monaten eröffnet haben, offiziell und feierlich verabschiedet. Dazu gesellen sich außerdem Künstler*innen wie das Wiener Kammerorchester, Christoph Huber, Max Cencic, Miriam Kutrowatz, Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band, Flying Schnörtzenbrekkers. Ein letztes Mal „Wien in Strauss und Braus” – ganz wie in George Gershwins Song By Strauss: „When I want a melody lilting through the house, then I want a melody by Strauss! It laughs, it sings, the world is in rhyme, swinging in three-quarter time. Let the Danube flow along and the Fledermaus, keep the wine and give me song by Strauss!“