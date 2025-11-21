Kalt und sonnig: So wird das Wetter am Samstag in Wien

Am Samstag, 22. November, wird sonnig, aber kalt: Nach null Grad am Morgen klettern die Temperaturen tagsüber nur auf zwei Grad.

„Unter steigendem Luftdruck setzt vorübergehend Wetterbesserung ein und am Vormittag setzt sich sonniges Wetter durch“, heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann wieder Wolken auf. „Dazu weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind“. In der Früh hat es null Grad, und Tagsüber halten sich ungefähr zwei Grad.