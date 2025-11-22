Mega-Mistplatz in Wien sorgt für Kritik: 40 Millionen Euro geplant

Entgegen den Wünschen der Bevölkerung soll der Mistplatz in Leopoldstadt neu gebaut werden – und das für satte 40 Millionen Euro. Das sorgt für ordentlich Kritik von den Grünen.

Der Mistplatz in Leopoldstadt (2. Bezirk, Wien) sorgt immer wieder für Aufregung. In der Vergangenheit hat sich der gesamte Bezirk gegen einen neuen Standort eingesetzt. Im März 2025 kam es sogar zu einem Beschluss der Bezirksvertretung. Doch die Stadt beschloss, entgegen den Wünschen der Bewohner, einen neuen Standort zu errichten. Und jetzt sorgt auch das geplante Budget ordentlich für Kritik.

„Eine Summe, die angesichts der finanziellen Lage der Stadt Fragen aufwirft“

Besonders bei den Grünen sorgt das Vorhaben für Unverständnis. „Für den Neubau des Mega-Mistplatzes am Park sind rund 40 Millionen Euro vorgesehen – eine Summe, die angesichts der finanziellen Lage der Stadt Fragen aufwirft“, heißt es in einer Aussendung des Klubs. Im Vergleich dazu wurde in Stammersdorf (21. Bezirk, Wien) der bestehende Mistplatz neu errichtet, aber das für „nur“ vier Millionen Euro. „Anstatt den bewährten Standort in der Dresdner Straße zu adaptieren, soll nun auf einer hochwertigen Fläche an der Freien Mitte ein völlig neuer, autozentrierter Mistplatz entstehen – direkt neben einem großen Park und künftigem Wohngebiet“, kritisiert Kilian Stark, Planungssprecher der Grünen Wien.

Bevölkerung gegen neuen Standort

Mit Initiativen und Petitionen wurde in der Vergangenheit gegen einen neuen Standort an der Freien Mitte gekämpft. Auch die Bezirksvertretung hat im März 2025 beschlossen, den Mistplatz an der Dresdner Straße zu modernisieren und wiederzueröffnen. „Trotzdem ignoriert die Stadt diesen Beschluss und setzt auf den teuersten und umstrittensten Standort“, betont Bernhard Seitz, stellvertretender Bezirksvorsteher der Leopoldstadt. Auch eine Umfrage bestätigt diese Haltung, denn ganze 83 Prozent der Befragten sind für eine Sanierung des bestehenden Platzes. Nur 17 Prozent sind dagegen für einen Neubau an der Innstraße. „Der Start der Planung darf nicht das Ende der Debatte sein“, betonen Stark und Seitz.

„Lebensqualität tausender Anrainer gefährdet“

Die Grünen fordern, dass die Stadt Wien offenlegt, wie die vorläufige Entscheidung zustande kam. „Der Mistplatz an der Freien Mitte ist überteuert, intransparent und gefährdet die Lebensqualität tausender Anrainer. Die Planungen für den neuen Mega-Mistplatz müssen überdacht und seriöse Alternativen geprüft werden“, heißt es abschließend.