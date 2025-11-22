Wien feiert Zusammenhalt: 32.388 Euro für den guten Zweck

Es ist mehr als nur ein Event am Wiener Lerchenfelder Gürtel. Es ist ein Zeichen für Zusammenhalt, denn mit dem gesammelten Geld werden wichtige soziale Projekte unterstützt.

Ordentlichen Grund zum Feiern gab es Ende Oktober. Der Wiener Lerchenfelder Gürtel wurde wieder zur Bühne für Musik, Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt. Und das für einen guten Zweck: Die Gürtel Connection konnte mit dem Festival eine beeindruckende Gesamtsumme von 32.388 Euro sammeln.

Was ist die Gürtel Connection? Die Gürtel Connection ist ein Zusammenschluss von 14 Bars und Clubs am Wiener Lerchenfelder Gürtel zwischen Thaliastraße und Alser Straße. Gemeinsam setzten sie sich für kulturelle Vielfalt und gesellschaftliches Engagement ein. Zweimal im Jahr findet das Festival unter dem Motto „Feiern & Helfen“ statt. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende und es können alle beteiligten Lokale besucht werden. Die gesammelten Beträge werden vollständig an gemeinnützige Organisationen weitergegeben. Seit der ersten Gürtel Connection im Jahr 2016 gab es 17 Ausgaben, und insgesamt konnten bereits über 400.000 Euro an Spenden gesammelt werden.

Spendenchecks für zwei soziale Einrichtungen

In diesem Jahr wurden zwei wichtige Einrichtungen unterstützt. 16.194 Euro gingen an das Flüchtlingsprojekt Ute Bock, das geflüchteten Menschen in Wien in den Bereichen Obdach, Beratung, Bildung und Soforthilfe zur Seite steht. Die andere Hälfte der Spendensumme ging an den Verein für Barrierefreiheit in der Kunst, im Alltag und im Denken, der mehrsprachig barrierefreie, diskriminierungsfreie sowie queer-feministische Räume schafft.

Nächstes Benefiz-Festival im Mai

Übergeben wurden die Spendenchecks am 5. November um 12 Uhr am Lerchenfelder Gürtel. Das Ergebnis zeigt ganz klar, wie viel kulturelles Engagement in Wien bewirken kann. Am 24. Mai 2026 soll die nächste Ausgabe der Gürtel Connection stattfinden.



