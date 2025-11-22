Arbeiter (60) verliert Bewusstsein und stürzt von Baugerüst

Zu einem Arbeitsunfall kam es Freitagfrüh auf einer Baustelle in Wien-Donaustadt. Ein 60-Jähriger stürzte mehrere Meter von einem Baugerüst.

Der Mann soll aufgrund eines medizinischen Notfalls bereits zuvor das Bewusstsein verloren haben, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. In der Folge stürzte er von dem Baugerüst. Seine Arbeitskollegen setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisten Erste Hilfe. „Die Berufsrettung Wien hat den 60-Jährigen notfallmedizinisch erstversorgt und in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht“, so die Beamten abschließend.