Auseinandersetzung in Wiener Wohnung endet mit Verletzten und Festnahme

Am gestrigen Abend ist es in der Wohnung einer 36-jährigen Österreicherin zu einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Partner gekommen. Dabei wurden beide Beteiligten verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den 24-jährigen Slowenen schwer verletzt im Innenhof des Wohnhauses vor. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte ihm die 36-Jährige die Verletzungen mit einem spitzen Gegenstand zugefügt haben.

Widersprüchliche Angaben und Annäherungsverbot

Die Frau wurde schließlich in ihrer Wohnung angetroffen. Sie zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und machte widersprüchliche Angaben zum Vorfall. Auch an ihren Händen wurden leichte Verletzungen festgestellt, die laut ihren Aussagen ebenfalls von ihrem Ex-Partner stammen sollen. Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem wurden gegen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 24-Jährige wurde ebenfalls angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls übernommen.