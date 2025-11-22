Mann belästigt Passanten auf Mariahilfer Straße und attackiert Polizei

Nach wenigen Metern konnte der Mann durch Polizisten angehalten werden und attackierte diese.

Ein 37-Jähriger soll gestern Nachmittag, 21. November, mehrere Passanten auf der Mariahilfer Straße durch aggressives Verhalten belästigt haben. Er soll den Personen kurze Zeit nachgegangen sein und wild in deren Richtung gestikuliert haben, berichtet die Polizei. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten den Mann nach kurzer Zeit im Bereich der Mariahilfer Straße anhalten.

Mann attackiert Polizisten

Der 37-Jährige machte auf die Polizisten einen beeinträchtigten Eindruck. Weiters wollte der Mann an der Amtshandlung nicht mitwirken und versuchte zu flüchten. Nach wenigen Metern konnte er jedoch durch die Polizisten angehalten werden und attackierte diese.

37-Jähriger festgenommen

Der Mann wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Zwei Polizisten wurden im Zuge der Festnahme verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der 37- Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.