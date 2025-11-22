Brutaler Streit in Wien: Ex-Mann beißt Frau in die Wange

Der alkoholisierte Mann schlug, trat und biss auf die Frau ein. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.

Dass es öfter zu Streit zwischen Ex-Partnern kommt, ist nichts Ungewöhnliches. Doch am Samstag gegen 0.30 Uhr wurden Polizisten in Wien-Liesing (23. Bezirk) zu einem Streit der etwas anderen Art gerufen. Der Lärm war so laut, dass eine Hausbewohnerin in der Nachbarwohnung alles mitanhören konnte. Deshalb rief sie die Polizei.

Streit in Wiener Wohnung eskaliert

Als die Beamten eintrafen, hörten sie bereits die lautstarke Auseinandersetzung aus der Wohnung. Als die Frau ihnen die Tür öffnete, erkannten die Polizisten im Gesicht der 51-Jährigen eine blutende Wunde im Gesicht sowie an den Händen. Am Boden im Wohnzimmer saß ihr 53-jähriger Ex-Mann. Er war offensichtlich stark alkoholisiert und beschimpfte sie mit geballten Fäusten.

Streit mit 1,8 Promille intus

„Trotz mehrmaliger Aufforderung, sein strafbares Verhalten einzustellen, kam der Mann nicht nach und wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen“, heißt es seitens der Polizei. Ersten Informationen zufolge soll es zwischen den Ex-Partnern zu einem Streit gekommen sein, bei dem der Mann die Frau mehrfach geschlagen, getreten und in die Wange gebissen haben soll. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Mann darf sich ihr nicht mehr nähern, außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem 53-Jährigen 1,8 Promille.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 13:37 Uhr aktualisiert