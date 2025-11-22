Mit Totschläger im Baumarkt: Polizei stoppt Diebes-Duo

Ein Ladendetektiv beobachtete zwei Verdächtige bei einem mutmaßlichen Diebstahl und rief die Polizei. Die Beamten fanden bei dem Mann einen Totschläger und nahmen daraufhin beide fest.

Eine Frau und ein Mann sollen in einem Baumarkt in Wien-Favoriten (10. Bezirk) Waren genommen und versucht haben, das Geschäft zu verlassen. Ein Ladendetektiv konnte das Ganze beobachten und rief daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befanden sich die tatverdächtigen Slowaken im Kassenbereich. Bei einer Personendurchsuchung konnte bei dem 28-Jährigen eine verbotene Waffe – ein Totschläger – sichergestellt werden. Die beiden wurden festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.