SOS-Kinderdorf-Skandal: Wiener Gmeiner-Statue entfernt

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründer wurde die Statue im gleichnamigen Park nun abmontiert. Auch eine Umbenennung steht im Raum.

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf hatten zuletzt zahlreiche Proponenten eine Umbenennung des Wiener Hermann-Gmeiner-Parks hinter der Alten Börse gefordert. Nun ist die dort befindliche Statue des mittlerweile verstorbenen Gmeiners abmontiert worden, wie „meinbezirk.at“ berichtet. Das Kunstwerk wurde von der Kulturabteilung MA7 und Restaurierungsexperten abgetragen.

Rückbenennung der Grünfläche in „Börsepark“

Auch der Park solle nun umbenannt werden, hieß es dazu aus dem Büro von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Laut ORF will die Bezirksvertretung Innere Stadt am 18. Dezember einen Antrag beschließen, der die Rückbenennung der Grünfläche in „Börsepark“ zum Ziel hat. So hieß die Anlage bis 1993. (APA/RED; 22.11.25)