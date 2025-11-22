Heizkörper bleibt kalt: Fernwärme-Ausfall zieht sich länger als erwartet

Nach dem großflächigen Ausfall der Fernwärmeversorgung in der Nacht auf Mittwoch melden Betroffene aus Simmering weiterhin kalte Wohnungen. Wie mehrere Anrainer gegenüber dem ORF Wien berichten, sind sowohl Heizkörper als auch Warmwasseranlagen vereinzelt noch immer nicht voll funktionsfähig. Die Wiener Netze bestätigen die Situation. Zahlreiche Techniker seien im Einsatz, um die noch fehlende Versorgung in einzelnen Gebäuden wiederherzustellen. Die Ursache des ursprünglichen Problems liegt in einem Gebrechen an einer unterirdischen Hauptleitung im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße. Die Reparatur dieser zentralen Trasse wurde am Freitagmorgen abgeschlossen – doch das war erst ein Teil der Arbeit.

Zweites Gebrechen verzögert vollständige Versorgung

Kurz nach Abschluss der Hauptreparatur sei an einem nahe gelegenen Versorgungsstrang, beim Muhrhoferweg, ein weiteres Leck entdeckt worden. Dieses betrifft laut Wiener Netze rund 4.000 bis 5.000 Wohnungen, die aktuell über mobile Generatoren mit Warmwasser beliefert werden. Allerdings handle es sich bei Fernwärme generell um ein „träge reagierendes System“, erklärt Sprecher Markus Pederiva. Bis die Wärme vollständig ankommt, kann es dauern – vor allem in Objekten, die weit entfernt von den mobilen Einheiten liegen.

„Warmwasser und warme Heizkörper sind im überwiegenden Teil des Gebiets gegeben“, so Pederiva. „Dort, wo das noch nicht der Fall ist, prüfen unsere Teams die Situation individuell.“

Warum die Wärme so lange unterwegs ist

Die physikalischen Ursachen liegen in der Länge und Komplexität der Leitungswege. Je weiter entfernt ein Gebäude vom provisorischen Versorgungspunkt liegt, desto länger braucht das erhitzte Wasser, um in voller Temperatur anzukommen. Vor allem große Wohnhausanlagen mit weit verzweigten Leitungsnetzen sind betroffen.

Mobile Versorgung bleibt vorerst bestehen

Die Schadstelle am zweiten Strang sei inzwischen lokalisiert, betonen die Wiener Netze. Wann diese endgültig repariert sein wird, könne man jedoch noch nicht abschätzen.

„Wir werden die mobile Versorgung aufrechterhalten, bis der Schaden behoben ist“, versichert Pederiva.