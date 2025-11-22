Wien-Wetter: Schneereste am Morgen, Sonnenschein am Tag

Am Morgen halten sich noch Restwolken und leichter Schneefall, doch im Laufe des Vormittags lockert es auf und die Sonne zeigt sich. Der Nordwestwind verliert an Stärke, die Tageshöchstwerte liegen bei rund +1 Grad.

„Zunächst halten sich noch Restwolken, in der Früh kann es auch noch leicht schneien. Im Laufe des Vormittages lockert es aber auf und es setzt sich sonniges Wetter durch. Der Wind weht noch teils mäßig aus Nordwest, lässt tagsüber aber deutlich nach. Tageshöchsttemperaturen um plus 1 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.