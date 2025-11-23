Schnee, Regen und kaum Sonne – so wird die Woche in Wien

Die Wiener starten in eine eher trübe Woche: Von Schnee bis Regen ist alles dabei, nur die Sonne zeigt sich selten. Die Temperaturen liegen zwischen Minus 5 Grad und Plus 4 Grad.

Die Wiener starten am Sonntag noch leicht verschneit in den Tag. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach und die Sonne setzt sich durch. Mehr dazu hier: Wien-Wetter: Schneereste am Morgen, Sonnenschein am Tag.

Wetter am Montag: Bewölkung und leichter Regen

Die Woche beginnt eher trüb mit überwiegender Bewölkung, gelegentlich kann es am Vormittag etwas auflockern. „Im Laufe des Nachmittags und am Abend ist leichter Regen möglich“, weiß die GeoSphere Austria. In der Früh gibt es frostige minus 5 Grad, im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu plus 3 Grad.

©GeoSphere Austria/bergfex Das Wetter in Wien verläuft in der kommenden Woche wechselhaft.

Wien-Wetter am Dienstag: Wolken und Schneeregen

Auch am Dienstag sieht das Wetter nicht besser aus. Der Tag verläuft wahrscheinlich wolkenverhangen und regnerisch. Vor allem in den höheren Stadtlagen kann es vorübergehend zu Schneeregen kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 4 Grad.

Wenig Sonne und Schnee: Trüber Wochenverlauf in Wien

„Aus der Nacht heraus ist es voraussichtlich dicht bewölkt, außerdem kann es vorübergehend recht kräftig schneien. Innerstädtisch handelt es sich eher um Schneeregen“, lautet die Prognose für Mittwoch. Im Laufe des Tages sollen die Niederschläge zwar abklingen, aber die Chancen auf Auflockerungen und Sonnenschein sind eher gering. Auch am Donnerstag lassen die Wolken kaum Sonne zu, am ehesten noch am Nachmittag. Die Temperaturen liegen an beiden Tagen bei etwa 1 bis 4 Grad.