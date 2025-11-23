Nachbarschaftsstreit in Floridsdorf endete mit Festnahme

Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf: Beamte stellen nach einem eskalierenden Nachbarschaftsstreit ein Messer sicher und nehmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ein Nachbarschaftsstreit in Wien-Floridsdorf ist am Samstag eskaliert: Ein 35-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen Nachbarn und einschreitende Polizisten zugegangen sein.

Ein Nachbarschaftsstreit in Wien-Floridsdorf ist am Samstag eskaliert: Ein 35-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen Nachbarn und einschreitende Polizisten zugegangen sein.

Am Samstag kam es in Wien-Floridsdorf zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines eskalierenden Nachbarschaftsstreits. Gegen 14 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu einem Mehrparteienhaus gerufen, nachdem dort erneut Spannungen zwischen zwei Bewohnern gemeldet worden waren.

Mit Messer bewaffnet

Bereits am Gang des Wohnhauses trafen die Polizisten auf einen 24-jährigen Mann, der auf ihr Eintreffen wartete. Kurz darauf bemerkten die Einsatzkräfte einen zweiten Mann, der sich schnellen Schrittes mit einem Messer in der Hand auf den 24-Jährigen und die Beamten zubewegte. Trotz der bedrohlichen Situation reagierten die Polizisten besonnen: Nach mehreren lautstarken Aufforderungen ließ der 35-jährige Österreicher das Messer schließlich fallen und konnte vorläufig festgenommen werden.

Festnahme und Alkoholisierung

Wie sich bei der weiteren Klärung herausstellte, war es bereits am Vortag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Auch im Beisein der Polizei bedrohte der 35-Jährige seinen Nachbarn und zeigte sich zunehmend aggressiv – sogar gegenüber den einschreitenden Beamten. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizei sprach daraufhin ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Das Messer wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.