Frau trifft beim Heimkommen auf flüchtende Einbrecher

Im 3. Wiener Bezirk kam es am Samstagabend zu einer brenzligen Situation: Eine 27-Jährige stand plötzlich drei Einbrechern gegenüber, die gerade aus ihrer Wohnung flüchteten. Die Polizei nahm kurz darauf einen Verdächtigen fest.

Es sollte ein gewöhnlicher Abend werden, doch schon beim Ankommen merkte die 27-Jährige: Etwas passt nicht. Ihre Wohnungstüre stand offen, das Schloss beschädigt. Als sie den Türspalt weiter aufdrückte, wurde der Flur plötzlich zur Fluchtgasse: drei Männer, zwei davon maskiert, drängten sich an ihr vorbei und rannten Richtung Ausgang. Die Polizei war rasch vor Ort und leitete laut Landespolizeidirektion Wien „umgehend die Fahndung nach den Tatverdächtigen“ ein. Wenig später gelang den Beamten ein erster Erfolg: Ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger wurde mit einer Sturmhaube angehalten und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost.