Beim Klauen erwischt: 23-Jährige hatte Messer dabei

Eine mutmaßliche Ladendiebin war am Samstag in einem Drogeriegeschäft in Wien zu Gange. Als sie versuchte, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen, schlug eine Ladendetektivin Alarm.

Offenbar hatte die Ladendetektivin die 23-jährige Frau bereits länger dabei beobachtet, wie sie Ware an sich nahm und dabei das Preisschild abriss. Bei dem Versuch, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, hielt sie die Tatverdächtige an und alarmierte die Polizei.

Führte Messer mit sich

In der Folge wurde sie zu einer Vernehmung auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass sie ein gefährliches Accessoire in der Tasche trug. „Ein Karambit wurde sichergestellt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Hierbei handelt es sich um ein Messer mit klauenförmige Klingen und einem Ring am Griffende. Die Frau wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.